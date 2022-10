Oekraïne beschuldigt Rusland van ontvoering hr-directeur van centrale Zaporizja

Oekraïne heeft Rusland dinsdag beschuldigd van de ontvoering van Valery Martiniuk, de adjunct-directeur-generaal personeelszaken van de kerncentrale van Zaporizja. Op hetzelfde moment had de Russische president Vladimir Poetin een ontmoeting met Rafael Grossi, hoofd van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) in Sint-Petersburg.

“Gisteren hebben Russische terroristen meneer Martiniuk ontvoerd. Ze houden hem vast op een onbekende plek en hebben waarschijnlijk hun methodes van foltering en intimidatie gebruikt”, zei Energoatom, de Oekraïense uitbater van de centrale in Zaporizja.

“De Russen proberen vitale informatie over de persoonlijke dossiers van de werknemers van de centrale te verkrijgen, om het Oekraïense personeel te dwingen zo snel mogelijk voor Rosatom (de Russische uitbater, red.)” te werken”, zegt Energoatom.

Vorige week ondertekende Poetin een decreet om de controle over de kerncentrale formeel aan Rusland over te dragen. De Oekraïense uitbater Energoatom zegt echter ook de controle over de centrale te hebben.

Vladimir Poetin zei dinsdag na zijn ontmoeting met IAEA-topman Rafael Grossi in Sint-Petersburg open te staan voor een dialoog met het IAEA over de centrale. “We praten graag over alle kwesties van wederzijds belang en over kwesties waarover bezorgdheid bestaat, zoals de situatie rond de kerncentrale in Zaporizja.”