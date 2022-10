Iraans regime geeft onrust in Iraans Koerdistan toe, maar ziet geen verband met protesten

In Sanandaj, een stad in de Iraanse provincie Koerdistan, zijn er gewelddadige rellen aan de gang. — © via REUTERS

Iran heeft bevestigd dat er ernstige onrust is in de Koerdische gebieden in het westen van het land, maar sluit een verband met de landelijke protesten tegen de verplichte hoofddoek en het regime uit. In plaats daarvan gaf minister van Binnenlandse Zaken Ahmad Wahidi de schuld aan een gewapende afscheidingsbeweging. “Deze rellen waren gepland en uitgevoerd door (Koerdische) terroristische en separatistische groeperingen”, zei hij.

Vooral in de stad Sanandaj in de Iraanse provincie Koerdistan is het de afgelopen dagen tot gewelddadige rellen gekomen die op een burgeroorlog leken, met doden en gewonden.

De protesten werden uitgelokt door de dood van de 22-jarige Koerd Mahsa Amini op 16 september. De zedenpolitie had haar gearresteerd omdat ze zich niet zou hebben gehouden aan de verplichte regels voor het dragen van een hoofddoek. De jonge vrouw stierf in een ziekenhuis. Amini werd vervolgens onder de strengste veiligheidsmaatregelen begraven in haar Koerdische geboorteplaats Saghes.

Sinds de dood van Amini protesteren vrouwen en mannen in het hele land. De protesten - met als hoofdslogan “Vrouw, leven, vrijheid” - waren aanvankelijk gericht tegen de hoofddoekplicht en islamitische wetten. Ondertussen protesteren ze tegen het regime in de theocratie. De politie en veiligheidstroepen gebruikten massaal geweld tegen de demonstranten.