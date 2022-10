IMF verlaagt groeiprognose voor wereldeconomie in 2023

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft zoals verwacht de groeiprognoses voor de wereldwijde economie in 2023 verlaagd. Aan de vooruitzichten voor dit jaar, die al drie keer herzien werden, verandert er ditmaal niets.

Het IMF verwacht dat de wereldeconomie dit jaar met 3,2 procent zal groeien. Volgend jaar zou er wereldwijd nog 2,7 procent groei zijn, waar er eerder sprake was van 2,9 procent. In de eurozone zou de groei in 2023 zelfs maar 0,5 procent bedragen. En voor Duitsland, de grootste economie van de eurozone, voorspelt het IMF dat de economie volgend jaar met 0,3 procent zal krimpen.

“Kort gezegd, moet het ergste nog komen. Voor veel mensen zal 2023 aanvoelen als een recessie”, zegt IMF-hoofdeconoom Pierre-Olivier Gourinchas. “We schatten dat landen die goed zijn voor ongeveer een derde van de wereldeconomie, dit of volgend jaar te maken zullen krijgen met ten minste twee opeenvolgende kwartalen van krimp”, zei IMF-topvrouw Kristalina Georgieva vorige week ook al. Onder meer de aanhoudend hoge inflatie en de oorlog in Oekraïne wegen op de groei.

Voor de Verenigde Staten, de grootste economie ter wereld, verwacht het IMF nog een groei van 1,6 procent dit jaar. De groei zou in 2023 nog verder vertragen, tot 1 procent.