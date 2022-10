Kernreactor Tihange 3 langer buiten werking dan verwacht: “Meer tijd nodig om technische interventies uit te voeren”

Engie heeft meer tijd nodig om een aantal technische interventies uit te voeren, zegt een woordvoerster van het bedrijf. De analyse van de technische oorzaak van de panne loopt nog.

De reactor viel op 3 oktober onverwacht uit, volgens Engie door een drukdaling in een van de stoomgeneratoren. Tihange 3 is een van de drie reactoren in België met een capaciteit van meer dan 1.000 megawatt.

