Het zit Zinho Vanheusden niet mee. De jonge verdediger van AZ maakte anderhalve week geleden zijn wederoptreden na een lange blessure, maar ligt nu opnieuw in de lappenmand. Een breukje in de voet houdt Vanheusden meerdere weken aan de kant.

De hemel leek anderhalve week geleden op te klaren voor Zinho Vanheusden. De verdediger mocht, na maanden revalideren van een zware knieblessure, opnieuw zijn opwachting maken tegen Groningen.

Afgelopen weekend sloeg opnieuw het noodlot toe. Tegen Utrecht mocht onze landgenoot na een uur invallen. De verdediger toonde zich secuur, maar in het absolute slot ging het toch mis. Na een ongelukkig duel met ex-Club Brugge-spits Bas Dost kreeg Vanheusden de voet van de Nederlander vol op de zijne. Het verdict is zwaar: een breukje in de voet houdt Vanheusden nu enkele weken aan de kant.

Vanheusden maakte afgelopen zomer op huurbasis de overstap van Inter naar AZ. De Nederlandse ploeg beleefde vooralsnog weinig plezier aan de Rode Duivel, die vorig seizoen nog uitkwam voor het Italiaanse Bologna.