“Wij gaan niet hetzelfde doen als vorige week. Of net wel”: Carl Hoefkens maakt zich op voor tactisch steekspel tegen Diego Simeone

Club Brugge en Carl Hoefkens hebben een afspraak met de geschiedenis: niet verliezen in het Wanda Metropolitano, en de volgende ronde in de Champions League is binnen. Maar Hoefkens waarschuwt: dit wordt een totaal andere wedstrijd dan die in Jan Breydel vorige week. “Het wordt onze moeilijkste opdracht van het seizoen tot zover”, zegt hij.

Hij oogde hypergeconcentreerd. Het zal nodig zijn woensdagavond, wanneer ongeveer 60.000 à 70.000 fans in het Civitas Metropolitano hun ploeg vooruit stuwen. Atlético Madrid telt zes punten achterstand op Club Brugge in groep B en moet winnen, en de druk in de Spaanse hoofdstad is groot. Een totaal ander gegeven dan een avondje Jan Breydel, waar Witsel en co. eigenlijk nooit vol op het gaspedaal gingen staan. “De fans zullen achter hen staan, en Simeone zal een plannetje klaar hebben om ons aan te pakken”, weet Hoefkens. “Het wordt ook aan ons om daar een antwoord op te vinden. Wij gaan niet hetzelfde spelen als tijdens heenwedstrijd. Of net wel. Gaan zij hetzelfde doen tegen ons als vorige week? Waarschijnlijk ook niet. Het wordt zaak om elkaar te counteren.” Een tactisch steekspel op het hoogste niveau: Hoefkens smult ervan.

Altijd dominant zijn

Rekenen en tellen wil de Brugse coach alvast niet. Zegt hij. Natuurlijk weet Hoefkens ook dat een draw volstaat om voor het eerst naar de 1/8ste finales van de Champions League door te stoten. “Wij kijken nooit naar het verleden of de toekomst. Dus de vraag is niet relevant”, aldus Hoefkens. We gaan elke match voor de winst. Maar dit wordt de moeilijkste uitdaging van dit seizoen. Aan gevolgen of scenario’s denken mijn spelers momenteel niet, en ook ik weiger te tellen of naar het klassement te kijken.” Dominant zijn, en aanvallen: daar denkt Hoefkens aan. Club komt zich niet ingraven. “Wij willen altijd dominant zijn en dat kan alleen als je de bal hebt...”

Discipline, maar met goesting voor de goal: dat wordt de insteek woensdag rond 18.45 uur. En als het eventjes heet wordt, moeten Hoefkens en zijn mannen het hoofd koel houden. “De grootste sterkte van Atlético is dat ze een hecht team zijn. Of je nu vier of twee spelers wisselt, dat maakt daar niet uit”, zegt hij. “Natuurlijk heb ik respect voor Griezmann, Morata en anderen: dat is pure kwaliteit. Bij ons zijn er jongens die pas hun tweede wedstrijd in de Champions League spelen. En daarom wordt het zo’n uitdaging.”