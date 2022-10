Tajon Buchanan wil opnieuw kwelduivel zijn voor Atlético: “Hier droomde ik als kind van”

Buchanan is pas terug fit bij Club Brugge: hij sukkelde langer dan voorspeld met een blessure aan de quadriceps, en bemachtigde tegen Atlético Madrid pas zijn eerste basisplaats van het seizoen. “Mijn blessure was een zware periode, maar nu ben ik terug”, aldus Buchanan. “Ik doe opnieuw waar ik zo van hou. En ja, ik voel me fit en helemaal klaar om te gaan.” Winnen of gelijkspelen: daar draait het om. “We weten wat we moeten doen om ons te kwalificeren. Maar het start morgen, en dat is onze enige focus nu. Ook al hebben we drie wedstrijden om ons doel te bereiken.”

Eerste campagne in de Champions League, en met een een ticket voor de 1/8ste finales: stel je voor. “Als kind droomde ik altijd van de Champions League, en vorige week is die droom uitgekomen”, knikt Buchanan. “Ik ben blij dat het gelukt is, want voor zo’n wedstrijden doe je je het als voetballer.” Na zijn prestatie tegen Atlético gaan we ervan uit dat de Canadees opnieuw speelt, ook al moet Buchanan moet jongens als Skov Olsen concurreren. “Voor ons maakt het niet uit wie er op het veld staat, dat hebben we al getoond. De concurrentie zorgt niet voor extra druk. Natuurlijk wil iedereen zo’n grote matchen spelen. Maar het belangrijkste blijft winnen.”

Buchanan verwacht zich aan een heet avondje in Madrid, maar ziet ook kansen. Hij weet: Club scoorde al zeven keer in Europa, ook al oogde de tegenstand zwaar. “Iedereen zal moeten strijden en vechten. Ook ik. En hopelijk kan ik zo het verschil maken. We kennen hun kwaliteiten en we weten dat ze defensief enorm sterk zijn. Maar wij scoren anderzijds ook makkelijk, zoals vorige week. Laat ons vooral focussen op onszelf, natuurlijk mét het nodige respect voor Atlético Madrid. Want dat blijft een heel grote ploeg.”