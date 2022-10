Nissan stopt alle activiteit in Rusland en verkoopt activa aan Russische staat

De Japanse autobouwer Nissan gaat al zijn activa in Rusland verkopen aan de Russische overheid.

Dat bevestigen zowel het bedrijf als het Russische ministerie van Industrie. Het gaat onder meer om de fabriek van Nissan in Sint-Petersburg en een verkoopscentrum in Moskou. Financiële details werden niet bekendgemaakt.

De verkoop komt er als gevolg van de Russische inval in Oekraïne. De fabriek in Sint-Petersburg ligt als gevolg daarvan stil sinds maart, wegens de sancties en een gebrek aan onderdelen. Nu is beslist om alle activiteiten van de hand te doen.

Rusland is voor Nissan slechts een kleine markt. De verkoop heeft een eenmalige negatieve impact van ongeveer 685 miljoen dollar, aldus de Japanse autoconstructeur. Maar de financiële vooruitzichten blijven onveranderd.

Vorige maand sloot ook Toyota al zijn autofabriek in Sint-Petersburg, wegens een gebrek aan onderdelen.(blg)