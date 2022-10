Londense luchthaven Heathrow is opnieuw drukste luchthaven van Europa

Een jaar geleden waarschuwde Heathrow dat het in de lijst van druktste luchthavens in Europa van de koppositie in 2019 was weggezakt naar de tiende plaats. Dat was volgens de luchthaven het gevolg van de Britse reisbeperkingen tijdens de coronacrisis.

De beperkingen werden in maart 2022 opgeheven en Heathrow vervoerde tijdens de zomer (juli-september) naar eigen zeggen meer passagiers dan eender welke andere luchthaven in Europa. CEO John Holland-Kaye spreekt van zowat 18 miljoen passagiers tijdens de zomer.(blg)