Wanhoop van de Russen druipt van de muren: hoe graffiti een ontluisterend beeld schept van de mentale toestand aan het front

In het begin van de oorlog triomfantelijk en patriottisch, maar na maanden van halve overwinningen en hele nederlagen somber en wanhopig. De graffiti die de Russische militairen achterlieten in Oekraïens gebied, illustreren hoe diep het moreel van de troepen is gezonken. Sommige slogans doen zelfs uitschijnen dat de Russen geloven dat ze het moeten opnemen tegen duivelse krachten.