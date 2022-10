Meer dan 100.000 bezoekers op één dag: grootste kermis van Europa boekt nieuw record

Bij ons trekken de meeste kermissen steeds minder volk, maar dat is niet zo in het Verenigd Koninkrijk. In Hull, elk jaar begin oktober het mekka van de kermismolens, telden ze op een dag zelfs meer dan 100.000 bezoekers. Een absoluut record.

Meer dan een uur moesten kinderen aanschuiven om de ‘flosj’ te kunnen trekken op het kindermolentje. Op veel attracties werden ritten zelfs ingekort om iedereen een kans te geven om er eens in te zitten. Want de wachtrijen bleven maar aangroeien.

Hull Fair, de grootste kermis van Europa met meer dan 300 attracties, kende zaterdag de drukste dag in het 743-jarige bestaan. Want zo lang komen kermisfamilies hier in oktober al samen op wat nu het parkeerterrein van Walton Street is. Het is de laatste kermis voor de wagens op stal gaan tot de volgende lente. En dat vieren ze hier.

En het succes groeit elk jaar. Zaterdag waren er ruim 100.000 bezoekers op een dag. De politie vroeg via sociale media om zelfs niet meer naar Hull af te zakken, omdat er geen volk meer bij kon.

Niet alleen kinderen komen graag naar het grote kermisdorp, ook volwassenen vinden er hun gading aan een van de tientallen eet- en drankstandjes met fish and chips, suikerspinnen, bier en sterke dranken.

Elke avond, een week lang, sluit de kermis af met een lichtshow.

Hull Fair loopt nog tot zaterdag. Maar het ziet er nu al naar uit dat de uitbaters van de attracties goed zullen verdiend hebben. Elk gezin spendeert hier gemiddeld 80 tot 100 euro aan ritjes op de roetsjbaan of rondjes op het reuzenrad. (tg)

