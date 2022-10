Koning Charles wordt op 6 mei 2023 officieel gekroond

De kroning van koning Charles III is voor zaterdag 6 mei 2023 in Westminster Abbey in Londen gepland. Dat heeft Buckingham Palace dinsdag bekendgemaakt.

Na de dood van zijn moeder, koningin Elizabeth II, werd op 8 september haar oudste zoon Charles (73) automatisch koning. In de voorbije weken waren er berichten dat de kroningsceremonie voor 3 juni 2023 was gepland, maar dat blijkt dus niet te kloppen.

Dat Charles pas acht maanden na zijn aantreden wordt gekroond, is niet ongebruikelijk. “De kroning van de nieuwe soeverein vindt traditioneel plaats een paar maanden na zijn troonsbestijging en volgt na een periode van staats- en koninklijke rouw”, aldus het paleis. Koningin Elizabeth II was bijvoorbeeld sinds de dood van haar vader koning George VI op 6 februari 1952 staatshoofd. Haar kroning vond echter pas op 2 juni 1953 plaats. De voorbereiding van de ceremonie neemt veel tijd in beslag, luidt het dinsdag verder. De koning zal waarschijnlijk later dit jaar officieel de datum vaststellen met zijn handtekening.

Aartsbisschop van Canterbury

Voorganger in de ceremonie is de aartsbisschop van Canterbury, Justin Welby. Hij zal ook Camilla (75) als koningin-gemalin kronen. Volgens Buckingham Palace zal de ceremonie “naar de toekomst gericht” zijn. Ze valt op de vierde verjaardag van Archie, de oudste zoon van prins Harry en hertogin Meghan.

De kroning is zowel een dienst als een gelegenheid voor viering en praal, aldus Buckingham Palace. “Het karakter van de ceremonie heeft al meer dan 1000 jaar een vergelijkbare structuur en de kroning van volgend jaar zal dezelfde kernelementen bevatten, maar ook de geest van onze tijd weerspiegelen.”

Meerdere Britse media hadden eerder gemeld dat Charles een veel kleinere kroning wilde dan zijn moeder zeventig jaar geleden. Net als de begrafenis van de koningin in september, zouden zo’n tweeduizend gasten worden uitgenodigd. In 1953 woonden 8.000 gasten de ceremonie bij.

Zaterdag

Aangezien 6 mei 2023 een zaterdag is, zou de datum ook een einde kunnen maken aan de discussie of de kroningsdag een eenmalige vrije dag voor de Britten wordt. Er waren al overeenkomstige eisen gesteld, en ook minister van Economische Zaken Jacob Rees-Mogg had zich hiervoor uitgesproken.

Onlangs kregen de Britten een extra vrije dag ter gelegenheid van de staatsbegrafenis van de koningin op 19 september. Dat de kroning in een weekend plaatsvindt, is nogal ongebruikelijk. Elizabeth II werd op een dinsdag gekroond.

Sedert de jaren negenhonderd is Westminster Abbey de plaats voor Britse kroningen en sinds 1066 gaat de aartsbisschop van Canterbury als leider van de Anglicaanse kerk voor.