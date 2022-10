Als de coronabarometer nog bestond, was die nu van geel naar oranje gesprongen: “Neem je voorzorgen”

Als de coronabarometer nog bestond, zou die van geel naar oranje zijn gesprongen. Afgelopen week bleken elke dag gemiddeld 111 mensen zo ziek door corona dat ze naar het ziekenhuis moesten. In totaal liggen weer meer dan 1.500 patiënten met corona in de Belgische ziekenhuizen, en het zal volgens experts nog maanden duren voor we daar weer onder zakken. “Er is geen reden tot paniek, maar wel om je voorzorgen te nemen.”