Een week na “Ajax-onwaardig” en “Schreuder, rot op”: kunnen Alfred Schreuder en Ajax de crisis bezweren in Napoli?

Overwinteren in de Champions League wordt moeilijk, maar is nog steeds mogelijk en ook in de Eredivisie staat Ajax eigenlijk maar één punt achter leider AZ. Toch is het crisis bij de Amsterdammers. De historische 1-6-pandoering van vorige week tegen Napoli is nog niet vergeten.

“Beschamend.” “Ajax-onwaardig”. “Schreuder, rot op.” Toen Napoli vorige week Ajax in eigen huis vernederde met 1-6 stormde het in de Amsterdamse Johan Cruijff Arena. De grootste Europese nederlaag in de geschiedenis van de Ajacieden kwam bijzonder hard aan. Zeker omdat het al het vierde duel op een rij was dat Ajax niet kon winnen.

Afgelopen weekend lukte dat wel opnieuw, maar de 2-4-zege tegen hekkensluiter Volendam kwam maar moeizaam tot stand. Na afloop gaf coach Alfred Schreuder zelf aan dat zijn team op dit moment geen vertrouwen heeft. “Het klopt dat we geen stappen maken in ons spel. Het is in fases te onrustig. Natuurlijk baart dat me zorgen”, zei hij bovendien ook. “We zijn geen ploeg in vorm”, gaf Daley Blind aan. “Iedereen is stil en strontchagrijnig”, klonk het bij Davy Klaassen dan weer. Dat belooft woensdag tegen Napoli, een team dat overloopt van het vertrouwen na de negen op negen in de Champions League en als leider van de Serie A.

Schreuder is zoekende

Het is Schreuder die het moet ontgelden en de gebeten hond is. Hij slaagt er voorlopig niet in om een hecht collectief te smeden en het team goed te doen voetballen. Ook zijn wissels of beter zijn niet-wissels leveren kritiek op. Dat hij tegen Napoli ondanks een 1-3-achterstand bij de rust niet ingreep, vonden ze in Nederland onbegrijpelijk. Dat kapitein Dusan Tadic en Daley Blind ondanks hun tegenvallende spel al weken amper vroegtijdig naar de kant moeten, roept eveneens vragen op. Afgelopen weekend werd Tadic dan weer wel eens vroegtijdig (rond minuut 60) naar de kant gehaald, maar toen was hij net goed bezig en kon hij makkelijk 90 minuten spelen, want tegen Napoli ontbreekt de kapitein na zijn rode kaart van vorige week. Dat Schreuder daarna aan de zijlijn overschaduwd werd door de hevig coachende Tadic, was ook een raar zicht.

© EPA-EFE

De ex-trainer van Club Brugge kan wel enkele verzachtende omstandigheden inroepen omdat hij dit seizoen vijf nieuwe basisspelers moet inpassen en omdat de verwachtingen van de fans na het tijdperk Erik ten Hag hoog zijn. Dat met Antony, Martinez, Haller, Gravenberch, Mazraoui en Tagliafico afgelopen zomer zes spelers vertrokken en er maar liefst acht nieuwe bijkwamen, is vragen om een aanpassingsperiode voor het hele team. Alleen is de druk zoals altijd groot bij Ajax, wat ervoor zorgt dat Schreuder maar weinig tijd krijgt. Zeker in een seizoen dat aan een razend tempo voort dendert door het nakende WK.

Het maakt dat de Nederlandse coach nog steeds zoekende is. Het beste voorbeeld daarvan: tegen Volendam afgelopen weekend koos hij voor dezelfde elf namen als tijdens de pandoering tegen Napoli vorige week, maar hij wijzigde zijn formatie wel op maar liefst vijf plaatsen. Achterin ruilden linksachter Daley Blind en centrale man Calvin Cassey van plaats, terwijl Steven Bergwijn naar de tien verschoof en kapitein Dusan Tadic terugkeerde naar zijn favoriete positie van linksbuiten. Steven Berghuis nam zo plaats op rechts. Er werd dan wel met 2-4 gewonnen, afwachten of de wijzigingen volstaan tegen een Napoli op toerental.