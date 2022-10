CHAMPIONS LEAGUE. Mbappé trapt transferzorgen van zich af vanop de stip, Manchester City stoot door ondanks gelijkspel

Manchester City is op bezoek bij het Deense Kopenhagen niet verder gekomen dan een 0-0-gelijkspel. City, dat een uur met tien verder moest na een rode kaart van Sergio Gomez (ex-Anderlecht). Door het gelijkspel van Sevilla tegen Dortmund, is City wel zeker van de volgende ronde. Verder won Maccabi Haifa verrassend van Juventus, en kwam PSG niet verder dan 1-1-gelijkspel tegen Benfica.

Groep H

Mbappé trapt transferzorgen vanop de stip van zich af

Door de vele geruchten over een mogelijk vertrek in januari van Kylian Mbappé die vandaag te lezen waren, stonden de zenuwen strak gespannen in het Parc des Princes. Kylian Mbappé, de protagonist van al die geruchten, trok er zich weinig van aan en begon bijzonder gefocust aan de partij. Na enkele minuten was het ook al bijna raak voor de Franse superster. Vanuit een haast onmogelijke hoek besloot de Fransman naast.

De Parijzenaars hadden duidelijk geen zin in puntenverlies en drukten Benfica helemaal achteruit. Bij een goede combinatie was Bernat net iets sneller op bal in het strafschopgebied dan zijn belager, die niets anders kon doen dan de Spanjaard tegen de grond werken: strafschop dus. Mbappé zette zich achter de bal en stuurde doelman Vlachodimos de verkeerde kant uit.

Ook na de pauze toonde PSG zich de betere ploeg. Maar op het uur kreeg ook Benfica een strafschop nadat Verratti Rafa Silva foutief afstopte in het strafschopgebied. João Mario had goed naar Mbappé gekeken en stuurde net als de Fransman de doelman de verkeerde kant uit. Mbappé leek PSG nog de drie punten te bezorgen in het slot, maar zijn doelpunt werd terecht afgekeurd voor buitenspel. Na een tackle van Gilbert ging de Fransman wel met een een pijnlijk grimas naar de kant.

© AP

Maccabi Haifa stuurt Juventus met het schaamrood op de wangen weer naar huis

Wou Juventus zich nog kwalificeren voor de volgende ronde, dan moest het op bezoek bij het Israëlische Maccabi Haifa liefst geen punten laten liggen. Die boodschap hadden de troepen van Massimiliano Allegri duidelijk niet goed begrepen. Al na zeven minuten keek de Oude Dame al tegen een achterstand aan. Omer Atzili werkte een voorzet met meer geluk dan kunde tegen de touwen, maar dat maakte de Israëliër niet minder gelukkig.

Tot overmaat van ramp kon Angel Di Maria halfweg de eerste helft niet meer verder. De Argentijn verliet met een pijnlijk grimas het veld. Voor Di Maria is het al de vierde keer dit seizoen dat hij geblesseerd raakt. Het is nog maar de vraag of hij fit geraakt voor het WK voetbal komende maand.

Juventus geraakte maar mondjesmaat over de middenlijn in Israël en het mocht nog van geluk spreken dat een vrije trap van Chery het doelkader raakte. Uitstel van executie, zo bleek later. Net voor de pauze was de tweede treffer toch een feit. Atzili bracht met zijn tweede van de avond het Israëlische publiek in delirium. Voor Maccabi is het nog maar de derde Champions League-zege uit de clubgeschiedenis. De vorige twee dateren al van 2002, toen het Olympiacos en Manchester United opzij zette.

© AP

Groep G

Tienkoppig City plaatst zich voor de volgende ronde ondanks gelijkspel tegen Kopenhagen

Bij Manchester City draait de motor de laatste weken op volle toeren. Dat heeft het te danken aan Kevin De Bruyne, maar vooral aan het Noorse wonderkind Erling Haaland. Tegen Kopenhagen, dat vorige week in het Etihad Stadium nog werd ingeblikt met 5-0, kreeg de spits rust met het oog op de topper tegen Liverpool komend weekend. Kevin De Bruyne en Sergio Gomez (ex-Anderlecht) mochten wel aan de partij beginnen. Bij Kopenhagen begon Lukas Lerager, ooit nog bij Zulte Waregem, in de basis.

Bij City was doelman Ederson nog niet helemaal wakker in de openingsminuten. De Braziliaan verkeek zich volledig op een terugspeelbal van Akanji. Gelukkig voor de doelman ging de bal rakelings naast. Manchester City trok opnieuw het balbezit naar zich toe en na nog geen kwartier was het ook raak. Rodri kreeg de bal op de rand van het strafschopgebied en haalde verschroeiend uit. Doelman Grabara, die ex-Club Brugge-doelman Mathew Ryan op de bank hield, had geen verhaal. Bij City waren ze al aan het vieren, maar de VAR had echter licht handspel van Mahrez gezien. De scheidsrechter keurde het doelpunt dan ook af.

City bleef drukken en het kreeg even later een strafschop na even licht handspel van Boilesen. Mahrez zette zich achter de bal, maar trapte het leer te zacht op doelman Grabara. Tot overmaat van ramp moesten de Citizens even later met tien verder, nadat Sergio Gomez de noodrem moest toepassen om Haraldsson een scoringskans te ontnemen. Tegen tien man konden de Denen relatief makkelijk standhouden in de eerste helft.

Dankzij die rode kaart behoorde een stunt plots tot de mogelijkheden voor Kopenhagen. De Denen zetten na de pauze Manchester City goed vast en probeerden er zelf af en toe uit te komen. Bij City kwam De Bruyne nog enkele keren dichtbij het openingsdoelpunt, maar zijn vizier stond niet op scherp. Kopenhagen kwam een kwartier voor tijd nog het dichtst bij een doelpunt. Isak Bergmann Johannesson kwam een teen tekort om City met lege handen naar huis te sturen. Scoren lukte verder niet meer voor beide ploegen: 0-0. Door het gelijkspel van Sevilla, is City zeker van de volgende ronde in de Champions League.

© AFP

Assist van Meunier levert Dortmund een punt op

Nog in Groep G was Sevilla na de zware nederlaag vorige week in eigen huis gebrand op eerherstel tegen Dortmund. Met Sampaoli als nieuwe coach en Adnan Januzaj op de bank begonnen de Spanjaarden het best aan de partij. Na 18 minuten stond Tanguy Nianzou op de juiste plaats om een vrije trap tegen de touwen te knikken.

Lang konden de Spanjaarden echter niet genieten van de voorsprong. Iets na het halfuur kreeg Thomas Meunier ruimte om een voorzet af te leveren. De Rode Duivel vond Jude Bellingham, die de bal voorbij Bounou trapte: 1-1. Voor Bellingham is het al het vierde doelpunt in vier wedstrijden. Verder kwamen beide partijen niet.

© REUTERS

Groep F

Timo Werner breekt de ban voor Leipzig

Door het gelijkspel van Shakhtar Donetsk tegen Real Madrid, kon RB Leipzig plots naar de tweede plek springen in het klassement. Dan moest er wel gewonnen worden van Celtic. Tegen de Schotten hadden de Duitsers het meeste balbezit, maar hadden ze het een lange tijd bijzonder lastig om een opening te vinden. Pas in de 75ste minuut kon Timo Werner de ban breken voor Leipzig.

Diezelfde Werner wisselde tien minuten later zijn rol als afmaker in voor aangever. Forsberg zorgde met een punten voor de beslissing. Dankzij de zege wipt Leipzig met nog twee speeldagen te gaan naar de tweede plek.

© Action Images via Reuters

Groep E

Salzburg vergeet Dinamo Zagreb uit te tellen

In Groep E kon Salzburg een uitstekende zaak doen in het klassement. Won het van Dinamo Zagreb, dan nam het een stevige optie op de volgende ronde. De Oostenrijkers gingen ook veelbelovend van start. Seiwald kreeg na goed tien minuten te veel ruimte van de Kroatische verdediging en haalde verschroeiend uit. Door een bos van benen ging de bal tegen de touwen: 0-1.

Dinamo Zagreb was echter niet van slag en probeerde zo snel mogelijk het evenwicht te herstellen. Salzburg-doelman Köhn moest zich een aantal keer onderscheiden om de voorsprong op het bord te houden. Vijf minuten voor de pauze, moest de doelman zich toch gewonnen geven. Ljubicic kreeg de bal op de rand van het strafschopgebied en twijfelde niet. Zijn schot zoefde voorbij alles en iedereen tegen het net. Even was er nog appel voor buitenspel, omdat enkele aanvallers het zicht van Köhn zouden beletten, maar de VAR wuifde dat verwijt weg.

Na de pauze kregen beide teams nog genoeg kansen op de winnende treffer, maar scoren lukte niet meer. Salzburg ziet Chelsea, dat won van Milan, zo over zich naar de eerste plek springen. Maar ook Dinamo Zagreb behoudt nog een kans op de volgende ronde.