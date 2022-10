Tripadvisor voor wie wat meer plaats nodig heeft: met deze tool kan je checken of plaatsen toegankelijk zijn voor mensen met maatje meer

Te krappe armleuningen aan de stoel, een smal gangpad of een hele kleine wc. De organisatie Fat Friendly lanceert een platform waar dikke mensen kunnen nagaan hoe toegankelijk een bepaalde horecazaak, theaterzaal of fitnessruimte is voor hen. “Voor de meeste mensen is dat geen issue, maar voor dikke mensen is dat vaak een grote mentale stress in ons leven: zullen we fysiek wel in die plaats passen?”, zegt een van de leden Yasmine (26).