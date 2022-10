RECONSTRUCTIE. Hoe gesprekken vol veto’s uitdraaiden op een akkoord dat niemand pijn doet

Na 26 uur onderhandelen wist de federale regering haar begrotingstabel officieel af te werken. Een pak minder ambitieus dan de ministers aanvankelijk voor ogen hadden. Na een veto tegen een besparing op de ambtenarenpensioenen werden alle moeilijke dossiers van tafel gegooid en draaide het uit op een akkoord dat niemand pijn doet. Want het was geen optie om de afspraak in het parlement te missen, zoals de Vlaamse regering.