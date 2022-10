Veel zelfstandigen krijgen jaar nadat ze verkeersboete betalen extra boete in de bus: “Als dat zo belangrijk is, kan het dan duidelijker?”

“In de zomer van 2021 kreeg ik een snelheidsboete. Ik betaalde die meteen, zoals gewoonlijk met die zaken. Vandaag, meer dan een jaar later, kreeg ik ‘een uitnodiging’ tot minnelijke schikking van 500 euro, omdat ik als zaakvoerder niet heb aangegeven wie met de wagen reed. Ikzelf, tiens!” Een verbolgen hr-consultant postte deze boodschap eerder deze week op Twitter.

Hij is lang niet alleen, zo blijkt. Ook zelfstandige Benny Becue uit Torhout kreeg onlangs een minnelijke schikking van 509 euro in de bus, eveneens na een reeds betaalde verkeersovertreding uit augustus 2021. “Ik dacht eerst dat het een phishingbrief was”, zegt hij. “Toen duidelijk werd dat het wel degelijk een boete was, heb ik er de oorspronkelijke verkeersboete nog eens bijgehaald. Daar vond ik op de derde bladzijde inderdaad een vraag tot inlichting. Daarin werd mij gevraagd de naam van de bestuurder op te geven. Dat had ik destijds niet gezien. Maar kan het nog onduidelijker? Als die identificatie echt moet, dan kunnen ze dat toch duidelijk in zo’n brief schrijven.”

Wapen tegen recidive

Nieuw is die verplichting tot identificatie niet, ze staat al lang in de verkeerswet. Volgens de woordvoerster van de FOD Justitie is het een belangrijk wettelijk wapen in de strijd tegen recidive. “Om veelplegers op te sporen wil justitie elke verkeersovertreder identificeren.” Daarom is het belangrijk dat ondernemers duidelijk melden wie er echt achter het stuur van hun bedrijfswagens zat toen er een overtreding werd begaan. Maar waarom zoveel mensen nu een extra minnelijke schikking in de bus krijgen voor verkeersovertredingen die meer dan een jaar oud zijn, blijft onduidelijk.

Bij zelfstandigenorganisatie Unizo hebben ze begrip voor de bedoeling achter de wet, maar stellen ze zich grote vragen bij de manier waarop justitie nu optreedt. Ook zij krijgen de jongste tijd opvallend veel klachten binnen van zelfstandigen en ondernemers die plots 509 euro extra moeten ophoesten. “Het gaat hier om mensen die te goeder trouw hun boete hebben betaald. En die dan een jaar later plots een nieuwe, zware boete in de bus krijgen wegens het niet correct invullen van de bestuurder”, zegt woordvoerder Gerrit Budts. “De bedrijven geven aan nooit een aanmaning of een herinnering gekregen te hebben. Dat laatste is ons ook bevestigd door de FOD Justitie. We vinden het ongehoord. Wij vinden dat er minstens een herinnering verstuurd moet worden om ondernemers de kans te geven de naam van de bestuurder toe te voegen. En dat moet per direct gebeuren. Want deze manier van werken is niet correct.”

Boetebrief werd duidelijker

Het is opvallend dat de identificatieboetes er komen voor inbreuken die al dateren van voor december 2021. Dat is het moment waarop de FOD Justitie trots uitpakte met nieuwe en hervormde boetebrieven. Een belangrijke aanpassing: de manier waarop ondernemingen werden aangemaand om de bestuurders van voertuigen te identificeren. Die aanmaning staat sindsdien veel prominenter vermeld. De aanpassing kwam er volgens de woordvoerster van de FOD Justitie “omdat we merkten dat er veel misverstanden waren”. “We wilden het voor ondernemers gemakkelijker maken en verduidelijken.”

Justitie doet wel een toegeving, om te voorkomen dat sommige ondernemers of zelfstandigen meerdere keren 509 euro moeten betalen. “Rechtspersonen die verschillende keren in de fout gingen, ontvangen momenteel slechts één minnelijke schikking. Zo krijgen ze de mogelijkheid om alle andere verkeersovertredingen van 2021 en 2022 te regulariseren door de bestuurder te identificeren via de website justonweb.be/fines.”