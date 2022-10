’k Zag twee beren… een huisje kraken: deze foto is een van de winnaars op prestigieuze fotografiewedstrijd

Twee ijsberen die een verlaten, verloederde en in mist gehulde woning voor zichzelf hebben ingepalmd. Misschien niet echt stof voor een kinderliedje, maar veeleer een scène uit een post-apocalyptische film. Toch is deze foto geen fictie, maar realiteit. Meer nog: de Rus Dmitri Koch heeft met het beeld de categorie ‘Urban Wildlife’ van de jaarlijkse ‘Wildlife Photographer of the Year’-competitie gewonnen.