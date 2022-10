Alle ogen zijn vanavond weer gericht op Ferran Jutgla en dat ziet ook zijn vriendin: “Het WK met La Roja? Ferran is net heel gefocust op Club Brugge”

Veel ogen zijn vanavond opnieuw gericht op Ferran Jutgla (23). De Spaanse spits van Club scoorde in de heenmatch tegen Atlético en kreeg zo enorm veel exposure in eigen land. Zijn vriendin Maria kan ervan meespreken.

“Al die aandacht was ongelofelijk. Zelfs ík kreeg de voorbije week heel veel berichten”, vertelt ze. “Toch een beetje wennen, maar gelukkig zijn het allemaal positieve dingen. Die avond zelf was ook uniek. Ferran was overdonderd. Ik kan het niet geloven, zo bleef hij onderweg naar de wagen herhalen. Wat gebeurt hier toch allemaal?” Intussen gaan ook stemmen op om Jutgla mee te nemen naar Qatar, want zo’n man-in-vorm kan La Roja zeker gebruiken. Carl Hoefkens gaat er zich niet in moeien, zegt hij. “Ferran wordt elke dag beter, maar die beslissing ligt bij Luis Enrique.”

Zijn vriendin ziet het wél al zitten. “Ik geloof erin, want op sociale media zijn toch heel veel mensen erover bezig. Maar Ferran zelf wil er niet van weten. Ik breng het soms ter sprake en dan zegt hij dat hij er niet over wil praten. Momenteel is hij volledig gefocust op Club Brugge en de Champions League.” In elk geval kan hij vandaag, ‘voor eigen volk’, nog eens solliciteren. En Maria supportert mee. “Ik kijk al zijn matchen, want ik hou zelf ook van het spelletje”, zegt ze.

En ze heeft er vertrouwen in. “Omdat Ferran zich momenteel zó goed voelt. Hij had zich dit seizoen bepaalde doelen gesteld en is verrast dat hij sommige zo snel kon realiseren. We hebben het in België ook enorm naar onze zin. (lachend) Het weer is aanpassen en we zijn het niet gewend om zo vroeg op de avond te eten, maar verder alles prima.” (dvd)