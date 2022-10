Vlaanderen heeft vorig jaar meer dan 25.800 gigawattuur (GWh) groene energie geproduceerd op eigen bodem. Dat is ruim 2.700 GWh of 12 procent meer dan in 2020. “Dat bewijst dat Vlaanderen al vóór de oorlog in Oekraïne de juiste weg is ingeslagen”, zegt bevoegd minister Zuhal Demir (N-VA). Een trend die “dit en volgend jaar nog zal versnellen”.