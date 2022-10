Openbare aanklager laat aanklacht moord vallen: Amerikaan na 23 jaar definitief vrij dankzij podcast ‘Serial’

Een openbare aanklager van de Amerikaanse stad Baltimore heeft een aanklacht definitief laten vallen tegen een man die 23 jaar in de cel zat voor een moord die hij altijd heeft ontkend. De zaak kwam in 2014 al aan het licht tijdens een podcast van Amerikaanse onderzoeksjournalisten.

Marilyn Mosby, de openbare aanklager van de Amerikaanse stad Baltimore, diende in september een verzoek in om een vonnis van een rechtszaak uit het jaar 2000 te vernietigen. Tijdens die rechtszaak kreeg de Amerikaanse man Adnan Syed levenslang voor de moord op zijn voormalige vriendin. Volgens Mosby zijn er in tussentijd twee andere potentiële verdachten gevonden. Hierdoor begon de openbare aanklager vorige maand naar verluidt te twijfelen aan de schuld van Syed.

Nadat ze haar verzoek tot vernietiging van het vonnis had ingediend, kreeg Mosby in september dertig dagen de tijd om de zaak definitief te laten vallen of een nieuwe aan te spannen. Ondertussen besloot een rechter om Adnan Syed vrij te laten. Lokale media uit Baltimore melden nu dat ze aanklaagster de aanklachten heeft laten vallen waardoor Syed definitief een vrij man is.

Adnan Syed werd in 1999 beschuldigd van moord op zijn toenmalige vriendin Hae Min Lee (18). Het openbare ministerie verdacht de toen zeventienjarige Syed ervan jaloerse gevoelens te hebben omdat zijn vriendin plannen zou hebben gehad om hem te verlaten voor een andere man. Syed heeft de beschuldigingen altijd ontkend en heeft gezegd slachtoffer te zijn geweest van islamofobie.

De wending kwam er in 2014 nadat een team van Amerikaanse onderzoeksjournalisten op eigen houtje een onderzoek had gevoerd naar de gebeurtenissen in Baltimore. Ze deelden hun bevindingen toen in een podcasts genaamd ‘Serial’. Die podcast werd volgens de producenten 300 miljoen keer gedownload.