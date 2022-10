Glamour, glitter en onze Belgische Oscarhoop in Gent: Film Fest feestelijk geopend

Voor de Gentse filmmaker – strak in een fonkelend pak – was het thuiskomen. Samen met de cast en crew maakte hij er bijna een familiefeestje van op de rode loper, al waren ook heel wat nieuwsgierige Bekende Vlamingen naar Gent afgezakt. “Vanavond komen we supporteren voor Lukas”, zegt Aster Nzeyimana. “We kennen hem al langer”, pikt Asters vriendin Lize Feryn in. “We zijn zo trots op het parcours dat hij heeft afgelegd. Girl was al fantastisch, en wat we al van Close zagen, was prachtig.”

Veel filmfans stippen het festival met een rode stift aan in de agenda. Zo ook acteur Dominique Van Malder. “Zoals elk jaar vind je mij hier elke dag”, zegt hij. “Maar van Close verwacht ik toch wel het meest. Lukas Dhont kan voor mij niets verkeerds doen.”

Vanaf volgende maand speelt Close in heel Vlaanderen. Heel wat critici hebben zelfs al het woord ‘Oscar’ in de mond genomen. Een mens zou voor minder gaan zweven. “Maar zo ben ik niet”, zegt Kevin Janssens, die een bijrol heeft in de film. “Ik ben vooral zeer trots op het resultaat. Het is een zeer herkenbaar verhaal over volwassen worden. Iedereen zal zich er in herkennen. Wat de toekomst van de film brengt, dat zien we wel.”

Aster Nzeyimana en Lize Feryn. — © fvv

Paul Jambers en Pascale Naessens. — © David Van Hecke

Werner De Smedt en Julie Bafort. — © fvv