Wat. Een. Zaligheid. Goed op weg naar half oktober kunnen we nog terrassen. Zonder jas of trui. En thuis zorgt de stralingswarmte van de zon ervoor dat de verwarming niet aanslaat. Red je geld, weet je wel. We mogen de klimaatopwarming en de energiecrisis héél eventjes vergeten. Met dank aan de beste nazomer ooit.