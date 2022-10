Dan toch niet op non-actief: Selim Amallah en Standard proberen alsnog oplossing te zoeken voor contractdispuut

Vier goals telt hij al dit seizoen, en zelfs 31 doelpunten in 97 wedstrijden voor de Rouches. Maar of hij ooit de kaap van honderd wedstrijden voor Standard zal ronden? Nadat hij tegen Charleroi uit de selectie werd geweerd, verwachtte Standard dinsdag eindelijk duidelijkheid in de contractbesprekingen met Selim Amallah. Diens verbintenis loopt in juni af en tot nu toe tekende hij nog niet bij.

De clubdirectie, onder leiding van de nieuwe sportief directeur Fergal Harkin, was nochtans bereid om een forse financiële inspanning te doen door toe te geven aan de eisen van Amallah, zoals een jaarsalaris van ruim boven één miljoen euro. Het wacht ondertussen al meer dan een maand op de speler en zijn entourage om de gemaakte afspraken op papier te zetten. Om die reden werd hij zondag uit de wedstrijdkern voor de Waalse derby gehouden.

Is de Marokkaanse international van plan om de gemaakte mondelinge afspraken na te leven? Of houdt hij zijn club nu al een maand aan het lijntje om tijd te rekken tot aan de start van het WK?

© BELGA

Non-actief?

Ook gisteren kwam er nog steeds geen definitief antwoord uit de bus. Toch werden er geen drastische beslissingen genomen. Verwacht werd dat Standard zijn topschutter op non-actief zou zetten. Dat zou dan betekenen dat hij wel nog zou mogen trainen maar niet meer voor matchen zou worden geselecteerd. Dat gebeurde (nog) niet. Na een gesprek met Harkin werd overeengekomen om de zaak even te laten bezinken en later deze week - mogelijk vandaag - opnieuw samen te zitten.

Tot dan traint Amallah wel individueel. De speler beseft zelf ook dat hij matchritme nodig heeft om in de best mogelijke vorm aan de start van het WK te verschijnen met Marokko. Dan toch een kleine opening in een dossier dat tot dinsdagmiddag muurvast leek te zitten. Maar of het genoeg zal zijn om Amallah toch te overhalen om bij te tekenen? To be continued.