Werk aan de winkel voor Charles De Ketelaere: Milan verliest tweede keer in week tijd van Chelsea

Code rood in San Siro. AC Milan verloor donderdagavond voor de tweede keer in een week tijd van Chelsea (0-2) en staat op twee speeldagen van het einde zo pas derde in zijn Champions League-poule. CDK to the rescue?

We geven toe: we hebben afgelopen week eens goed gevloekt. Aster Vranckx niet op de Europese lijst. Alexis Saelemaekers geblesseerd. En de spieren van Charles De Ketelaere te zeer vermoeid. Van de vier Belgen in de kern van AC Milan kon er zo maar één - met Divock Origi op de bank - minuten maken tegen Chelsea.

San Siro maakte evenwel veel goed. Machtig stadion. Weinig tempels waarin gezangen zo weergalmen. Onze persoonlijke favoriet: ‘Pioli’s on fire.’ Op de tonen van van de Noord-Ierse klassieker ‘Will Grigg’s on fire’. Of ‘Freed from desire’, kan ook. Onze huisanalist Franky Van der Elst, co-commentator voor Proximus Pickx+ Sports, haalde zowaar zijn luchtdrumstel boven. De sfeer zat goed.

Inspirerend werkte al dat enthousiasme weliswaar niet. Veel goeie wil en duels, dat wel, maar lange tijd geen kansen. Het kon de pret in San Siro niet derven. Tot minuut 18. Op rechts werd Mason Mount de zestien in gestuurd. Voor de ogen van de Milanese curva sud haalde Tomori - nota bene ex-Chelsea - de Engelsman neer. Scheidsrechter Daniel Siebert wees resoluut naar de stip en haalde een rood karton uit zijn achterzak. Een wel erg strenge straf. Deze keer was het aan de Italianen om te vloeken. Duizenden duimen werden tegen nog meer vingertoppen geplet. En zwaaien maar. Het mocht niet baten: Jorginho trapte de 0-1, na zijn befaamde sprongetje, tegen de touwen.

© AFP

Milan gaf de moed niet op. En kon dik vijf minuten na de openingsgoal ook voor het eerst dreigen. Olivier Giroud kopte een goeie voorzet van Brahim Diaz - de concurrent van De Ketelaere - maar net over de rechterbovenhoek. Siebert zwaaide tussendoor nog met een paar gele kaarten. De vriend van het Milan-publiek zal hij nooit meer worden.

In minuut 34 draaide Chelsea het mes nog wat dieper in de wonde. Stefano Pioli moest zijn verdediging na de rode kaart nog herschikken en daar profiteerden de bezoekers van. Met een slimme deviatie zette Mount Pierre-Emerick Aubameyang alleen voor doel. De Gabonees trapte binnen in de korte hoek. Nul tegen twee.

© AP

Milan ging na rust moedig op zoek naar de aansluitingstreffer. En creëerde met een man minder zelfs nog de betere kansen. Alleen moet je die dan wel afmaken. Sergiño Dest, voor rust om tactische redenen ingebracht voor Diaz, trapte een grote mogelijkheid te onbesuisd over.

Milan kreeg het fysiek steeds lastiger en moest meer en meer achter de feiten aan lopen. Vaak letterlijk. Een kwartier voor tijd speelde Chelsea de bal zo lang rond dat in het bezoekersvak de ‘olé’s’ van de banken rolden. Ter info: ook een fluitconcert klinkt in zo’n voetbaltempel nog luider.

Met een schorre stem en een fikse kater zullen de Milan-supporters morgen op hun werk verschijnen, want scoren lukte ook in de tweede helft niet meer - zelfs niet na de inbreng van Divock Origi, dik tien minuten voor tijd. Met vier op twaalf staat Milan na vier speeldagen pas derde in zijn poule, achter Chelsea (zeven punten) en RB Salzburg (zes punten). Op de volgende speeldag (25 oktober) moeten de rossoneri naar Dinamo Zagreb, om daarna af te sluiten met bezoek uit Oostenrijk (2 november). Het is de komende weken meteen van moeten voor Milan. Charles De Ketelaere weet, eens uitgerust, wat hem te doen staat.