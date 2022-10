“Mbappé is het beu bij PSG”: Franse superster blijft scoren, maar is vooral niet blij met voorzitter ‘die zijn afspraken niet nakomt’

De inkt op de meest besproken contractverlenging van het jaar is nog geen vijf maanden droog of Kylian Mbappé wil al vertrekken. Reden is onvrede over het beleid van zijn voorzitter. In zijn zog zou ook sportief directeur Campos over een exit nadenken.

Elke wedstrijd die PSG niet wint, is wereldnieuws. Zoals gisteren, tegen Benfica. Een penaltydoelpunt van Mbappé gunde een zwak spelende thuisploeg wel een voorsprong én de 23-jarige aanvaller het record als topschutter aller tijden in de CL voor PSG. João Mario maakte echter gelijk.

Daarmee werd het officieel een Parijse journée de merde. Eerder op dinsdag lekte uit dat Kylian Mbappé het beu is en PSG in januari wil verlaten. Dat berichtte het Franse RMC en werd ook overgenomen door het al even goed geïnformeerde Marca.

Om Mbappé in mei Real Madrid te doen afwijzen en hem zijn aflopende contract te laten verlengen tot 2025, deed voorzitter Nasser Al-Khelaïfi de Franse sterspeler een hele reeks beloften. Die kan hij niet waarmaken en dat zint Mbappé niet.

© AFP

Zo stuurde hij afgelopen weekend na de 0-0 tegen Reims nog een foto met opgestoken duim en de smalende hashtag ‘pivot gang’. Daarmee verwees hij naar zijn rol in de punt van de aanval, als ‘pivot’. Mbappé wil daar niet spelen. Hij staat liever op de linkerkant, maar die plek is ingenomen door Neymar. Met de Braziliaan was er dit seizoen al het gekrakeel over een strafschop tegen Montpellier. Mbappé wilde die nemen, ook al miste hij er al eentje in die wedstrijd. Gevolg was ruzie met Neymar, die hem zelf nam. Het deed Mbappé zich al meermaals afvragen wie nu de baas is bij PSG. Na zijn contractverlenging deed Al-Khelaïfi nochtans uitschijnen dat de 23-jarige spits het middelpunt van het Parijse universum zou worden. Niet dus.

Liverpool

Vraag is of Mbappé werkelijk weg wil in januari of louter druk wil zetten om weer meer macht binnen de club te verwerven. Als het al tot een transfer komt, zou dat volgens insiders niet naar Real Madrid zijn. De relatie tussen voorzitters Florentino Perez en Al-Khelaïfi is sinds het opdoeken van de Super League allesbehalve opperbest. Liverpool daarentegen wordt wél genoemd als potentiële bestemming.

Veel speculaties dus, te meer zelfs sportief adviseur Luis Campos zijn opties afweegt. Fabian Ruiz (Napoli), Renato Sanches (Lille), Nordi Mukiele (Leipzig), Carlos Soler (Valencia), Vitinha (Porto), Nuno Mendes (Sporting) en Hugo Ekitiké (Reims): ziedaar het rijtje met zomeraanwinsten van PSG. Campos kocht vooral jong in, maar ook hij zou malcontent zijn over ‘onvervulde beloftes’ in het transferbeleid deze zomer. Of speelt iets anders? De Portugees, sinds juni in dienst van de Franse kampioen, is al sedert zijn tijd bij Monaco zeer close met Mbappé. Of hoe bij PSG alle wegen naar Mbappé leiden. Tenminste, dat wil hij zelf toch...