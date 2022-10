Het moest een eerbetoon worden aan Simone Veil, maar eindigde op een polemiek: het golvende naambord deed te veel aan Auschwitz denken

Toen begin juli het ‘Parc Simone Veil’ officieel werd ingehuldigd, sprak iedereen vol lof over de “hommage aan een grote dame uit de Franse politiek”. Simone Veil (1927-2017) is dan ook niet de eerste de beste politica: ze was meermaals minister en zat van 1979 tot 1982 als eerste vrouw ooit het Europees Parlement voor.

“Door dit park haar naam te geven en er een standbeeld van haar te plaatsen, wil de gemeente een plechtig eerbetoon brengen aan dit icoon van de Republiek, aan haar politieke strijd voor de Rechten van vrouwen en aan haar generositeit”, klonk het nog deze zomer.

Maar dinsdag heeft datzelfde gemeentebestuur, na een hevige polemiek op twitter, het naambord van het park laten verwijderen. De reden: het golvende naambord met haar naam, boven een ijzeren hek tussen twee steunpalen, deed te veel denken aan de toegangspoort van het nazi-concentratiekamp van Auschwitz-Birkenau, met de beruchte leuze ‘Arbeit Macht Frei’.

Des te schokkender, zo klonk het, omdat Simone Veil samen met haar moeder en zus in april 1944 door de nazi’s naar datzelfde kamp was gedeporteerd. Heel even trachtte de burgemeester de polemiek nog te bezweren door erop te wijzen dat de lokale joodse gemeenschap geen enkel probleem had met “de architecturale keuze” en dat zelfs nazaten van Simone Veil hun fiat hadden gegeven, maar uiteindelijk werd de druk te groot en werd het naambord weggehaald.

Het gemeentebestuur heeft alvast een nieuw naambord besteld, in hout deze keer, en niet golvend maar rechthoekig.