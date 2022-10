Hervormingsgezinde Iraanse politicus veroordeeld tot acht jaar cel wegens propaganda

Tajzadeh zal minstens vijf van de acht jaar moeten uitzitten, zo deelt advocaat Hushang Purbabaei nog mee.

De 65-jarige Tajzadeh is al vaker in de gevangenis beland. Zo werd hij ook al veroordeeld voor zijn bewering dat er stemmen vervalst waren bij de presidentsverkiezingen van 2009, die gewonnen werden door Mahmoud Ahmadinejad. Tajzadeh zat daarvoor tot 2016 achter de tralies.

Tajzadeh staat bekend als een van de felste tegenstanders van het Iraanse regime. Toch heeft hij ook jarenlang meegedraaid in het systeem. Hij was in het verleden nog viceminister van Binnenlandse Zaken en was ook adviseur voor gewezen president Mohammad Khatami.

Vorig jaar ondernam Tajzadeh nog een poging om deel te nemen aan de presidentsverkiezingen, maar zijn kandidatuur werd verworpen.