Bijna 500 walvissen gestrand op Nieuw-Zeelandse eilanden

Op twee plaatsen in Nieuw-Zeeland zijn de voorbije dagen massaal grienden aangespoeld. In totaal zijn 477 van die walvissen gestorven, zo heeft de lokale overheid meegedeeld.

De zeezoogdieren spoelden aan op de afgelegen Chathameilanden, een eilandengroep die ruim 800 kilometer ten oosten van het Zuidereiland van Nieuw-Zeeland ligt. Zaterdag waren 232 grienden op Chatham Island gestrand, maandag wachtte 245 dieren hetzelfde lot op het iets verderop gelegen Pitt Island.

Het gaat niet om de meest massale stranding ooit in de geschiedenis van de Chathameilanden. In 1918 zijn er in één keer meer dan duizend dieren gestrand en overleden.

Toch is het volgens milieuorganisaties erg zeldzaam dat er op Nieuw-Zeelands grondgebied zo massaal walvissen aanspoelen. “We zien ook massale strandingen op Farewell Spit, op het Zuidereiland, maar dan gaat het om gemiddeld 70 tot 80 walvissen’, meldt de organisatie Project Jonah.

De milieuorganisatie beklemtoont dat in de mate van het mogelijke reddingsoperaties worden georganiseerd. Maar op de dunbevolkte Chathameilanden konden geen acties worden opgezet, klinkt het.