KU Leuven houdt stand, Aziatische universiteiten winnen terrein op World University Rankings

Vooraanstaande universiteiten in Europa verliezen terrein op de World University Rankings nu de concurrentie uit Azië toeneemt. Dat kondigt het Britse magazine voor hoger onderwijs Times Higher Education (THE) woensdag aan. De hoogste universiteit van België op de lijst, de KU Leuven, behoudt haar positie op de 42ste plaats. In totaal staan vier Belgische universiteiten in de top 200.

Topuniversiteiten in Frankrijk, Nederland, Zweden, Finland, Noorwegen en Ierland zijn gezakt op de ranglijst. Frankrijk, Zwitserland en Duitsland hebben echter allemaal universiteiten die tot de top 100 van de wereld horen. Universiteiten in Midden- en Oost-Europa scoren dan weer beter dan de voorbije jaren. Zo halen instellingen uit Hongarije en Estland de top 250. Polen prijkt dan weer op de ranglijst met negen nieuwkomers.

De concurrentie uit Azië neemt toe. Zo is het totale aantal gerangschikte universiteiten uit Azië (669) nu groter dan dat van Europa (639 universiteiten). Europa heeft nog steeds een veel hogere gemiddelde score dan Azië, maar helemaal bovenaan de ranglijst zijn de Aziatische universiteiten aan een opmars bezig. Zo staan drie Aziatische universiteiten in de top 20 (twee Chinese en een uit Singapore) en slechts een Europese (ETH Zürich) op de 11e plaats.

“Europa is natuurlijk een bloeiend centrum van hoger onderwijs en onderzoek van wereldklasse, maar er heeft een belangrijke verschuiving plaatsgevonden in het machtsevenwicht in de kenniseconomie, waarbij de Aziatische universiteiten nu groter zijn dan de Europese”, verklaart Phil Baty van Times Higher Education. “Universiteiten moeten heel erg hun best doen om stand te blijven houden in de ranking. Wie terrein verliest, loopt het risico in een vicieuze cirkel terecht te komen en geleidelijk de toegang tot mondiaal talent en partnerschappen te verliezen.”

Belgische universiteiten

De KU Leuven blijft net als vorig jaar op de 42ste plaats staan. De UGent zakt enkele plaatsen, van plaats 96 vorig jaar naar 107 dit jaar. De Universiteit Antwerpen stijgt dan weer, van plaats 143 naar 131. UCLouvain moet plaatsen inboeten, van 158 naar 170.

De University of Oxford (Verenigd Koninkrijk) staat voor het zevende jaar op rij op nummer één. Harvard University en de University of Cambridge vervolledigen de top drie. De Verenigde Staten (zeven universiteiten) en het Verenigd Koninkrijk (drie universiteiten) domineren de top tien.

Onderwijs en onderzoek

De volgorde in de THE-ranglijst is gebaseerd op parameters in vier domeinen: onderwijs, onderzoek, internationalisering en valorisatie. Onderwijs en onderzoek bepalen samen het leeuwendeel van de score. De THE-ranglijst wordt doorgaans als de meest volledige beschouwd, omdat de rangschikking van universiteiten gebaseerd is op een brede set van dertien parameters.