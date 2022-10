Vlaamse kopstukken in debat: “Verlenging van extra kerncentrales op dit moment niet aan de orde”

Een verlenging van meer dan twee kerncentrales is op dit moment niet aan de orde. Dat heeft Groen-voorzitter Nadia Naji dinsdagavond gezegd tijdens een debat met kopstukken van alle Vlaamse partijen. Het debat werd georganiseerd door het Liberaal Vlaams Studentenverbond (LVSV) en vond plaats in de Pieter De Someraula in Leuven.

De aula, de grootste van Leuven, zat met ruim 800 studenten dinsdag afgeladen vol voor het debat. Moderator van dienst was VTM-journalist Dirk Van den Bogaert. Over het algemeen bleef het debat hoffelijk en sereen, al werden er naar het einde toe enkele stevige sneren uitgedeeld, vooral richting Vlaams Belang. De studenten konden rekenen op een interessante en geanimeerde avond.

Het was regeringspartij MR die dinsdagochtend gezegd had dat het pas afgesloten federale begrotingsakkoord de deur openzette naar een verlenging van meer dan twee kerncentrales. De federale regering kwam in maart overeen de twee jongste kerncentrales – Doel 4 en Tihange 3 – tien jaar langer open te houden na de voorziene sluitingsdatum in 2025. Van MR is al langer geweten dat het nog meer kernreactoren langer wil openhouden.

Groen-voorzitter Nadia Naji zei dinsdagavond klaar en duidelijk dat er van een verlenging van meer kerncentrales geen sprake is op dit moment. “We willen naar 100 procent hernieuwbare energie gaan in de toekomst. Er zijn twee kerncentrales verlengd, op dit moment is niet meer nodig. We zorgen voor voldoende bevoorradingszekerheid dankzij het CRM-veilingssysteem.”

Partijgeld

Alle aanwezigen waren het erover eens dat de partijdotaties verminderd moesten worden, een tweede thema dat aangesneden werd door moderator Van den Bogaert. Maurits Van de Reyde (Open VLD) en Jos D’Haese (PVDA) legden beiden een halvering op tafel, de anderen waren minder concreet.

Groen-voorzitter Naji en Vooruit-parlementslid Hannelore Goeman stelden voor om meer regels op te leggen over hoe het partijgeld concreet gebruikt mag worden. Ook Peter Van Rompuy (CD&V) zei dat partijgeld beter naar studiediensten zou gaan in plaats van naar Facebook-advertenties. “Het is niet de bedoeling om panden te kopen en daarna te verhuren om extra inkomsten te vergaren”, zeiden Naji en Goeman, beiden verwijzend naar de partij N-VA.

Cordon sanitaire

Het debat ging daarna richting de rol van de partijvoorzitters en belandde bij het cordon sanitaire. Sam van Rooy (Vlaams Belang) zei dat het cordon afgeschaft moest worden “omdat men anders altijd hetzelfde beleid krijgt”. Vande Reyde van Open Vld zette daarop het publiek naar zijn hand: “U bent al twintig jaar consequent ranzig, en dat is de reden dat niemand met u zal willen samenwerken”, waarna een luid applaus volgde van de Leuvense studenten.

Theo Francken (N-VA) legde Sam van Rooy daarop de kwestie Dries Van Langenhove op tafel. “Ik ben tegen het cordon sanitaire, maar zolang er leden als Dries Van Langenhove, die een probleem heeft met huidskleur, bij Vlaams Belang aanschuren, wordt het erg moeilijk samenwerken. Het is tijd om duidelijkheid te scheppen: is huidskleur een issue voor Vlaams Belang of niet?”

Van Rooy repliceerde dat hij van huidskleur nog nooit een probleem heeft gemaakt en kreeg ook het applaus van enkelingen in de zaal na een betoog over migratie. Groen-voorzitter Naji noemde het discours van Sam van Rooy daarop zonder meer “degoutant”: de studenten waren om die uitspraak opvallend enthousiast.