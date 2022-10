Defne vindt stapel bankbiljetten op straat: “Ik geef het terug als eigenaar weet hoeveel”

Defne Demir was aan het wandelen in de Daalstraat toen ze plots een briefje van 50 euro op de grond zag liggen. “Dat was ter hoogte van het plantencentrum”, zegt de vrouw. “Ik keek rondom mij om te zien of er iemand in de buurt was die dat briefje kwijtgespeeld was, maar zag niemand. Ik had wel wat schroom om het op te rapen. Ik dacht eerst nog dat er ergens een verborgen camera zou zijn en dat dit voor de grap zou worden gefilmd. Maar het werd nog wat vreemder toen ik een beetje verderop nog meer geld zag liggen, en wat verder nog meer. De briefjes bleven maar komen. Eigenlijk werd ik op dat moment een beetje bang. Ik wist niet wat er aan de hand was. Had iemand dat verloren tijdens het wandelen of fietsen? Of hing er een onfris geurtje aan? Het was gissen. Uiteindelijk heb ik alles opgeraapt en ben ermee naar huis gegaan.” Ze postte een bericht op sociale media om te laten weten dat de eigenaar het geld kan terugkrijgen als hij of zij kan zeggen om welk bedrag het precies gaat.

Reacties

En ja, Defne kreeg al behoorlijk wat reacties op haar bericht. “Een vrouw meldde zich en beweerde dat er een enveloppe met 1.000 euro cash geld van haar was gestolen”, gaat Defne verder. “Volgens haar was dit haar geld. Maar ik had nergens een enveloppe zien liggen. En bovendien ging het niet eens om dat bedrag.”

Ze krijgt ook felicitaties omdat ze zo eerlijk is om het terug te bezorgen aan de rechtmatige eigenaar. “Ja, ik weet wel dat er niet zo veel mensen zijn die gevonden geld teruggeven aan de eigenaar. En ik weet ook dat het moeilijk te bewijzen is dat het jouw geld is. Maar ik weet wel hoe ik mij zou voelen als ik zo’n bedrag zou verliezen. Ik zou het enorm appreciëren dat de vinder het mij zou terugbezorgen. Ik hoop vooral dat ik de rechtmatige eigenaar kan helpen. Dat is de enige reden waarom ik dit doe.”