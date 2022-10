Aung San Suu Kyi krijgt nog eens zes jaar cel

De 77-jarige gewezen regeringsleidster en laureate van de Nobelprijs voor de Vrede in 1991, zit in eenzame opsluiting in een gevangenis in hoofdstad Naypyidaw. Ze krijgt te maken met een langdurig proces dat de internationale gemeenschap afdoet als politiek gemotiveerd. Ze werd gearresteerd tijdens de militaire staatsgreep van 1 februari 2021 die haar regering ten val bracht en een einde maakte aan een korte periode van democratie in het land.

Nu kreeg ze “twee celstraffen van drie jaar” omdat ze in totaal 55.000 dollar aan steekpenningen zou hebben aanvaard van een zakenman, Maung Weik.

Volgens de bron van AFP verkeert Aung San Suu Kyi in goede gezondheid. Haar advocaten zullen in beroep gaan, net als bij de andere rechtszaken, klonk het nog.

120 jaar

Aung San Suu Kyi is al veroordeeld tot 23 jaar opsluiting op basis van verschillende beschuldigingen, zoals verkiezingsfraude en corruptie. Ze dreigt voor meer dan 120 jaar achter de tralies te verdwijnen.

In de gevangenis in de hoofdstad van Myanmar vindt haar proces plaats, dat meer dan een jaar geleden is begonnen achter gesloten deuren. Haar advocaten mogen bovendien niet met de pers en internationale organisaties praten.

Sinds de staatsgreep die het land in een crisis deed belanden, doodden de veiligheidsdiensten meer dan 2.300 burgers, zo blijkt uit een telling van een lokale ngo.