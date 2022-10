Stakingen bij TotalEnergies en Esso-ExxonMobil gaan voort ondanks dreiging van Franse premier

Bij TotalEnergies worden de stakingen voortgezet op alle sites die al aan de actie deelnamen, aldus de vakbond CGT. Het gaat om vier raffinaderijen en een brandstofdepot. En de stakers aan een raffinaderij van Esso-ExxonMobil in Normandië kozen er woensdagochtend unaniem voor om voort te staken.

De Franse premier Elisabeth Borne had dinsdag aangekondigd dat werknemers zouden worden opgevorderd om de sites te deblokkeren. “We horen dat sinds gisteren, maar we hebben nog geen enkel document ontvangen”, aldus Reynald Prevost van de vakbond FO. “We kunnen niet speculeren over zaken die we nog niet hebben.” De vakbonden noemen de eventuele opvorderingen alvast een inbreuk op het stakingsrecht en zijn van plan naar de rechter te stappen als het zover komt.

Bij Esso-ExxonMobil werd een loonakkoord afgesloten met twee vakbonden die een meerderheid van het personeel van de groep vertegenwoordigen, maar niet de meerderheid hebben in de raffinaderijen.