21 Russen vluchten voor oproeping leger met jacht

Het is een nieuw voorbeeld van de vlucht van Russische mannen sinds president Poetin op 21 september het beval gaf tot een gedeeltelijke mobilisatie. De meesten vluchtten via de weg, het spoor en de lucht naar Europa en buurlanden als Georgië, Kazachstan en Azerbeidjan.

Dat Poetin overging tot die gedeeltelijke mobilisatie, waarbij heel wat volwassen Russen plots opgeroepen werden om mee te gaan strijden in Oekraïne, was voor veel internationale waarnemers een duidelijk teken dat het Russische leger ver weg is van de beoogde overwinning in Oekraïne.