Rusland: “Acht verdachten opgepakt voor explosie op Krimbrug”

De FSB beschuldigt de Oekraïense geheime dienst ervan achter de explosie te zitten. Hoofd Kirilo Boedanov wordt zelfs als organisator genoemd.

Volgens de FSB waren de explosieven verstopt in “rollen plastic folie”, die in augustus vanuit de Oekraïense haven Odessa zijn verstuurd en langs Bulgarije, Georgië en Armenië naar Rusland zouden zijn vervoerd.

Aanslagen verijdeld

De Russische geheime dienst beweerde ook nog twee aanslagpogingen te hebben verijdeld. Een Oekraïner zou zijn opgepakt omdat die met een raketlanceerder een aanslag wou plegen in de regio van Moskou, een andere Oekraïner zou dan een explosief tot ontploffing hebben willen brengen in een logistiek centrum in Brjansk. De FSB beschuldigde Kiev ervan die te hebben voorbereid.

De Russische president Vladimir Poetin had een dag na de explosie op de brug, van afgelopen zaterdag, Oekraïne al beschuldigd van een terreuraanslag. Sinds het begin van de week voert Rusland als wraak dan ook massale bombardementen uit op Oekraïense steden. De Oekraïense zijde prees dan wel de verwoestingen aan de brug, maar nam officieel de verantwoordelijkheid ervoor niet op.