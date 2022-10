Nog meer blessurezorgen voor Rode Duivels met WK in zicht: Thomas Meunier loopt liesblessure op, ernst nog onduidelijkheid

Thomas Meunier is de volgende Rode Duivel die in de lappenmand ligt. De 31-jarige rechtsback van Dortmund moest dinsdagavond tegen Sevilla na 81 minuten naar de kant met een blessure. Hij greep naar de lies. Het is nog niet duidelijk hoe ernstig de situatie is.

Meunier was tegen Sevilla nochtans goed begonnen aan de wedstrijd met een assist voor het doelpunt van Jude Bellingham. Uiteindelijk bleef Dortmund steken op een 1-1-gelijkspel.

Na de wedstrijd maakten ze zich bij de Duitse topclub zorgen om de blessure van Meunier. “Hij heeft zich geblesseerd aan de lies. We zullen hem morgen zorgvuldig moeten onderzoeken”, aldus coach Edin Terzic op zijn persconferentie. “De lies baart hem zorgen.”

Wat betekent dit voor het WK in Qatar, dat over iets meer dan zes weken begint? Mocht Meunier een scheurtje in de lies opgelopen hebben, dan staat hij wellicht vier à zes weken aan de kant. Dan wordt het dus nipt.

Niet de enige Duivel

Over iets meer dan zes weken begint het WK in Qatar. Of Meunier tegen dan weer fit zal zijn, zal nog moeten blijken. Hij is overigens niet de enige Rode Duivel in de lappenmand. Alexis Saelemaekers mist het WK zo goed als zeker met een knieblessure, Jérémy Doku is weer op de sukkel met zijn dij, Romelu Lukaku is langer dan voorzien buiten strijd met een vervelende kuitblessure en ook Dedryck Boyata speelde nog maar amper dit seizoen wegens blessureleed.