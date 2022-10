Gynaecoloog Ben V.R. (58) veroordeeld tot vier jaar cel voor verkrachting van zes ex-patiënten

Gynaecoloog Ben V.R. (58) uit Turnhout is door de rechtbank in Turnhout veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar, waarvan drie jaar met uitstel, voor de aanranding van de eerbaarheid en verkrachting van zes voormalige patiënten. “Hij maakte misbruik van hun goedgelovigheid en vertrouwen in hem”, zei de rechter.

De directie van het AZ in Turnhout zette de arts in 2018 aan de deur omdat twee vrouwen onafhankelijk van elkaar klacht hadden ingediend voor seksueel misbruik, vooral in de periode tussen 2014 en 2015. Na het verschijnen van de hetze in de pers dienden nog eens zes andere vrouwen een klacht in tegen de arts.

Na zijn ontslag in het ziekenhuis startte V.R. een privépraktijk op in Turnhout. De vijftiger verscheen vorige maand voor de correctionele rechtbank in Turnhout voor de aanranding van de eerbaarheid en verkrachting van acht voormalige patiënten.

Volgens de vermeende slachtoffers heeft de arts verschillende handelingen gesteld die medisch gezien helemaal niet noodzakelijk waren. Ze verklaarden dat ze met hun handen en knieën op tafel moesten gaan zitten. Daarna ging de gynaecoloog met twee vingers in hun vagina en vroeg hij hen of het pijn deed en of ze zo zouden kunnen klaarkomen.

De rechtbank vond de feiten bewezen voor zes van de acht vrouwen. De arts is veroordeeld tot een celstraf van vier jaar, waarvan drie jaar met uitstel. Hij is ook voor vijf jaar ontzet uit zijn rechten.

Het Openbaar Ministerie had vorige maand een celstraf van vijf jaar gevorderd.

