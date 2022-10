Putdeksel beschadigt auto maar eigenaar moet zelf kosten betalen: “De gemeente steekt haar kop in het zand”

De echtgenote van Willy De Vos uit Zoersel reed in juni haar autoband kapot op een putdeksel op de Hallebaan in Malle. In totaal had ze 1.600 euro schade aan haar wagen. De gemeente Malle wijst alle verantwoordelijkheid af. “Onbegrijpelijk”, vindt Willy.

Afgelopen zomer reed Chantal van Zoersel naar Westmalle via de Hallebaan. “Aan de zijkant van de rijbaan is een betonnen strook met daarin putjes om het water af te voeren”, vertelt echtgenoot Willy. “Op die putjes ligt een rooster dat normaal enkel open kan geklopt worden. Maar er zijn er daar enkele van kapot, met als gevolg dat ze omhoog wippen als je erover rijdt. De gemeente Malle heeft die putjes zelf hersteld door er plaatjes aan de lassen. Wanneer die plaatjes niet mooi platliggen kan het rooster nog steeds omhoog springen als je erover rijdt.” (Lees verder onder de foto)

Het rooster met het opstaand plaatje na het ongeval. — © rr

De schade aan de wagen en band.

Chantal moest die dag uitwijken voor een tegenligger – de Hallebaan is te smal om met twee op de rijweg te passeren – met als gevolg dat ze over zo’n putdeksel reed. “De politie is proces-verbaal komen opstellen en heeft iemand van de gemeente gevorderd om het putje veilig te stellen”, zegt Willy. “We hebben samen met de politie het aanrijdingsformulier ingevuld.”

Nieuwe harde berm

De kosten aan de wagen liepen op tot 1.600 euro. “Onze verbazing was groot toen bleek dat de gemeente Malle de kop in het zand stak. Ze liet alles over aan de verzekering, en Axa weigert iets te betalen omdat mijn vrouw zelf over dat putje is gereden. Maar zij kón niet anders. De rijweg is er 3,5 meter en onze auto is zonder zijspiegels 1,77 meter.”

“Intussen heeft de gemeente gewerkt aan de Hallebaan en liggen er grasklinkers naast de betonnen strook met de putroosters. Die nieuwe harde berm was er toen nog niet. De putjes liggen niet in een verzonken goot maar op straatniveau. Ik heb begrepen van de politie dat ze dan deel uitmaken van de openbare weg”, zegt Willy. (Lees verder onder de foto)

Het rooster nadat Chantal er was overgereden. Let op de opstaande lip. — © rr

Burgemeester Sanne Van Looy (N-VA) van Malle kent de discussie. Ze ontving Willy ook al in haar kantoor. “Maar dit is een verzekeringskwestie, en onze verzekering wijst de aansprakelijkheid af. De dame kan zelf het putdeksel ook kapot gereden hebben. Die lippen of plaatjes die de gemeente zelf aan de roosters heeft gelast, zijn er niet aan bevestigd omdat de roosters kapot zijn of omhoog wippen, maar om het geluid te beperken. Wij kunnen er als gemeente weinig over zeggen, dit is een pure discussie tussen beide verzekeringen.” (Lees verder onder de foto)

Er werd een nadarafsluiting gezet rond het putje na het ongeval. — © rr

De wagen van Willy en Chantal De Vos is al wat ouder en niet omnium verzekerd. Aanvankelijk moest het koppel zelf volledig de 1.600 euro zelf dragen, maar zijn eigen verzekeringsmaatschappij AG heeft nu een geste gedaan om 800 euro te vergoeden. “Dat betekent dat wij nog altijd 800 euro moeten betalen, voor iets waar mijn vrouw niets aan kan doen, en waar andere gebruikers van de Hallebaan ook gevaar voor lopen. Het kapotte putrooster waar mijn vrouw over gereden heeft, is intussen helemaal uitgegraven en vervangen door een ander type. Maar er zijn daar nog oude putdeksels met die twee gelaste plaatjes langs de Hallebaan”, waarschuwt Willy.

Willy op de exacte plaats waar het gebeurd is, aan de herstelde put met nieuw deksel. — © kma

Schade aan de wagen. — © rr

Schade aan de wagen. — © rr

De hele put werd nadien hersteld. — © rr

De Hallebaan, met de putdeksels in een betonnen strook naast de rijweg, die niet breed genoeg is om twee auto’s mekaar te laten kruisen. — © kma