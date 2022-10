PSG-coach stoort zich aan “gerucht” rond Kylian Mbappé, die kritiek krijgt van Thierry Henry: “Als de trainer iets vraagt, doe je dat voor het team”

Groot nieuws in aanloop naar de Champions League-wedstrijd tussen PSG en Benfica (1-1). Spaanse én Franse media schreven dat Kylian Mbappé (23) “het beu is” en wil vertrekken in januari. Bij Paris Saint-Germain ontkennen ze alles, coach Christophe Galtier noemde het na de wedstrijd “geruchten”. Thierry Henry, assistent-coach bij de Rode Duivels, was scherp voor de situatie van Mbappé.

Het Spaanse Marca bracht dinsdagnamiddag het schokkende nieuws: “Kylian Mbappé wil vertrekken bij PSG, de relatie tussen speler en club is volledig verzuurd. Hij is het beu.” Daarmee bevestigde de krant het nieuws dat eerder door een Franse journalist van RMC de wereld ingestuurd werd. Later kregen ook verschillende andere media bevestiging van het nieuws, onder anderen transferspecialist Fabrizio Romano.

Maar bij PSG ontkenden ze alles. “Mbappé heeft mij of voorzitter Nasser Al Khelaifi nooit verteld dat hij de club in januari wil verlaten”, aldus sportief directeur Luis Ocampos. “Ik zie hem werken als een professional.”

Coach Galtier: “Ik weet van niets”

Na de wedstrijd tegen Benfica was Mbappé uiteraard ook het gespreksonderwerp op de persconferentie. “Eerlijk gezegd weet ik van niets”, aldus PSG-coach Christophe Galtier. “Ik weet alleen dat een gerucht is uitgegroeid tot een soort van statement. Ik vind het verrassend dat zoiets vlak voor een belangrijke wedstrijd gebeurt.”

“Ik geloof niet dat dit gerucht onze voorbereiding op de wedstrijd heeft verstoord”, zei Galtier verder. “En Kylian speelde een zeer intense wedstrijd, dat was zijn antwoord op de verhalen. Ik heb het onderwerp ook niet besproken met de spelers of met mijn staf.”

© AFP

Thierry Henry: “Gaven ze hem het gevoel dat hij belangrijker was dan de club?”

Er was de laatste tijd ook wel wat te doen rond de beste en meest geliefkoosde positie van Mbappé. Hij zou niet altijd even tevreden zijn met zijn rol. Thierry Henry zat in de studio van CBS als analist en gaf zijn kijk op de situatie. “Niemand wordt graag geconfronteerd met iets waarin hij misschien minder goed is, maar hij vindt blijkbaar iets niet leuk. Dat is alles. Toch is er iets groters dan al de rest: de club”, aldus Henry in zijn scherpe analyse. “Ik vond het bij Barcelona ook niet leuk om steeds vanaf de flanken te komen, maar ik moest het doen.”

De assistent-coach van de Rode Duivels stelt zich ook vragen bij de werkwijze van de clubleiding, die Mbappé eind vorig seizoen een nieuw monstercontract gaf. “Ik weet niet wat ze hem beloofd hebben. Gaven ze Mbappé toen het gevoel dat de club belangrijker was of gaven ze hem het gevoel dat hij belangrijker was dan de club?”, stelt Henry zich de vraag. “Ik kan alleen spreken over wat ik zie. Uiteindelijk is er maar één regel: als de coach je iets vraagt, dan doe je dat voor het team. En PSG wint ook de meeste wedstrijden. Als het meer zou verliezen, dan had ik de discussie nog wel begrepen.”

Een deel van de analyse van Henry: