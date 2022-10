OPROEP: Welke invloed heeft inperking tijdskrediet op jou?

De federale regering bereikte in zijn begrotingsmaatregelen gisteren een akkoord over een inperking van het tijdskrediet. Zo wordt de leeftijd van kinderen voor wie je voltijds tijdskrediet kunt opnemen, verlaagd van 8 naar 5 jaar. Deeltijds tijdskrediet blijft wel mogelijk tot 8 jaar. Maar ook daarvoor daalt de maximumduur van het tijdskrediet om voor de kinderen te zorgen: van 51 naar 48 maanden. Heeft dat ook impact op jou?

