Al zeker 108 doden na protesten in Iran

Iraanse veiligheidstroepen hebben ook minstens 93 andere mensen gedood bij afzonderlijke gevechten in Zahedan, in de zuidoostelijke provincie Sistan en Beloetsjistan, klinkt het. Het geweld werd daar aangewakkerd door protesten tegen de mogelijke verkrachting van een jong meisje door een politieagent.

De protestbeweging in Iran begon op 16 september nadat de Iraans-Koerdische Mahsa Amini in het ziekenhuis overleed. Zij werd drie dagen eerder gearresteerd omdat zij de strenge kledingvoorschriften in de Islamitische republiek niet had nageleefd.

Ondanks honderden arrestaties en een dodelijk optreden verzwakt de protestbeweging, de grootste sinds die van 2019 tegen de stijgende gasprijzen, niet. Mensenrechtenorganisaties waarschuwen voor een bijzonder hardhandig optreden in Sanandaj, de hoofdstad van de noordwestelijke Iraanse provincie Koerdistan, waar Amini werd geboren.

“De internationale gemeenschap moet verdere moorden in Koerdistan voorkomen door onmiddellijk te reageren”, waarschuwde Mahmood Amiry-Moghaddam, directeur van de in Noorwegen gevestigde ngo IHR.