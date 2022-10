Gynaecoloog die “vrouwen minder pijn bij het vrijen wilde laten hebben”, krijgt vier jaar cel voor verkrachting: “Zeer ernstige feiten”

Turnhout

Gynaecoloog Ben V.R. (58) uit Turnhout maakte zich volgens de rechtbank in Turnhout wel degelijk schuldig aan seksueel misbruik in zijn voormalige praktijk in het AZ Turnhout. De arts kreeg vier jaar cel, waarvan een jaar effectief, voor de aanranding van de eerbaarheid en verkrachting van zes voormalige patiënten. Hij blijft het misbruik ontkennen en bekijkt met zijn advocaat of hij in beroep gaat.