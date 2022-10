School opnieuw in ‘coronamodus’: gedeeltelijke mondmaskerplicht voor leerkrachten, ouders moeten aan schoolpoort wachten

De vijf personeelsleden - vooral uit de kleuterafdeling - zitten sinds begin deze week thuis. “Afgelopen weekend zijn ze ziek geworden”, zegt directeur Jan Sierens. “Om verdere verspreiding te voorkomen, hebben we enkele preventieve maatregelen genomen. Zo moet het personeel bij verplaatsingen weer een mondmasker dragen en ging de leraarskamer dicht. Ouders laten we niet meer toe op school, tenzij in noodgevallen, als ze bijvoorbeeld een kind dat gevallen is moeten ophalen. Ook bij het afhalen aan de schoolpoort van de kinderen, vragen we aan de ouders om een mondmasker te dragen.”

Nog geen klassen toe

Voorlopig worden er geen klassen gesloten op de school aan de Maria-Middelareslaan. “Neen, dat is nog niet aan de orde. We vragen wel aan ouders wiens kind symptomen vertoont, om het thuis te houden. En door het lerarentekort vragen we ook aan ouders van kleuters die in de mogelijkheid zijn om hun kind een dag of twee thuis te houden, dit ook te doen. Dit is evenwel geen verplichting. We vragen dit zodat we niet moeten beginnen schuiven met klassen”, aldus de directeur.

Met de maatregelen hoopt de directeur een rem te zetten op een mogelijke verdere uitbraak en een sluiting van de school, zoals eind vorig jaar gebeurde. “We zijn inderdaad weer bij de eerste die maatregelen moeten nemen. Het lukt ons nog net, maar we zitten op de grens”, besluit Sierens.