Djurgardens-coach Thomas Lagerlöf heeft kopzorgen voor duel tegen AA Gent: “Beste team dat we dit seizoen al hebben ontmoet”

Op de vierde speeldag van de Conference League trekt AA Gent donderdag naar het Zweedse Djurgardens IF. Decor is de fraaie Tele2 Arena, die evenwel niet volledig uitverkocht zal zijn. Met de mogelijke afwezigheid van twee sterkhouders, is coach Lagerlöf dan ook zeker niet zorgenvrij voor de komt van de Buffalo’s.

“Deze Conference League blijft een prioriteit voor ons, ook op het einde van dit voor ons al flink gevorderd seizoen”, klonk coach Thomas Lagerlöf strijdvaardig. In de Zweedse competitie alleen al speelde Djurgardens immers al 25 matchen. “We willen elk wedstrijd winnen en dat geldt ook voor het duel tegen AA Gent. We hebben natuurlijk ook nog een titelstrijd. We zijn daar nog niet uitgeteld.”

Vorig weekend leed Djurgardens IF nochtans een pijnlijke 3-0-nederlaag tegen titelrivaal Haecken. Daardoor moesten de Zweden voorlopig even afhaken aan de top van het klassement. “De partij van zondag was niet onze beste prestatie, vooral voor rust gaven we niet thuis”, gaf Lagerlöf toe. “Na de pauze waren we wel weer op niveau, maar lukte het ons niet om onze kansen af te maken. Dat kan gebeuren. We wanhopen zeker nog niet. We moeten het gewoon match per match bekijken.”

Teamgeest

Voor de tweede ontmoeting met de Buffalo’s blijft de 50-jarige coach van Djurgardens duidelijk op zijn hoede voor de spelers van Hein Vanhaezebrouck: “We weten niet zeker hoe Gent het zal aanpakken, maar we hebben onze bronnen. Ik ga ook niet alles prijsgeven, hoor. Laat ons afwachten, Gent is wellicht het beste team dat we dit seizoen al hebben ontmoet. Maar we mogen onszelf niet onderschatten.”

Djurgardens IF heeft dan ook een groep waarbij de teamgeest sterk aanwezig is en met de steun van hun fanatieke achterban, heeft het een flinke thuisreputatie opgebouwd. “We zijn wel nog niet zeker of we op alle onze sterkhouders kunnen rekenen”, besloot Lagerlöf. Die kans lijkt alvast klein, want Hampus Finndell (hersenschudding) en Rasmus Schüller (dijbeen) waren niet op de laatste (open) training aanwezig.