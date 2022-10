Thailand wil wapenwetgeving aanscherpen na drama in crèche

“Voor degenen die hun vergunning al hebben, komt er om de drie tot vijf jaar een controle, een test die voorheen niet bestond”, klonk het woensdag op een persconferentie in Bangkok. De minister verklaarde ook dat het antecedentenonderzoek voor wie een wapen wil, strenger wordt.

De strengere regels komen er na het bloedbad van vorige week donderdag. Toen viel een gewapende ex-politieagent met een legaal verkregen wapen en een mes een kinderdagverblijf binnen in de noordelijke provincie Nong Bua Lamphu. Daarbij vielen in totaal 36 doden, onder wie 24 kinderen. Het drama heeft een debat op gang gebracht over wapens in het Zuidoost-Aziatische land, waar ongeveer 15 procent van de bevoling minstens één wapen bezit.

Geestelijke gezondheid

Het profiel van de dader, die als agent werd ontslagen wegens drugsbezit, heeft eveneens vragen doen rijzen over de geestelijke gezondheid van wapenbezitters. “Onze hercertificering zal rapporten over de geestelijke gezondheid omvatten, we zullen overwegen of we bewijzen van artsen nodig hebben”, aldus de minister nog. “Als een ambtenaar een wapen wil bezitten, moet zijn leidinggevende ook verklaren dat deze persoon geen alcohol- of gedragsprobleem heeft”.

De regering hoopt verder houders van illegale wapens aan te moedigen deze bij de autoriteiten in te leveren door hen vrij te stellen van mogelijke sancties. Details over die maatregel zijn nog wel niet verder gespecifieerd.