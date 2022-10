Filmpje van Lichtaartse dansschool in enkele weken tijd 6 miljoen keer bekeken op TikTok: “Die neusjes krullen van trots”

“Zes miljoen keer, zot hé”, glimt ook Inge Luyten van trots. Zij is de zaakvoerster van Balance Healthcenter. “Waanzin! We weten zelf niet hoe het komt en waarom dat ene filmpje zo enorm boomt, maar fijn is het natuurlijk wel. Het is mijn dochter Juta Vercammen die dansles geeft aan die meiden. Allemaal girls van het eerste en tweede middelbaar. Hun leefwereld draait voor een groot deel rond hun gsm en TikTok is daar een groot deel van. Daarom vond Juta met haar zotte kop dat we daar toch ook iets mee moesten doen”, zegt Inge.

Omdat veel dansjuffen tijdens de lessen en optredens filmpjes en foto’s maken, is er wel wat materiaal voorhanden om de social media-accounts van Balance Healthcenter te stofferen, want ja, ook op Facebook en Instagram doet de dansschool het goed. “We willen er nu echt wel voor zorgen dat we al die volgers blijven entertainen met onze beste dancemoves”, zegt Inge Luyten.

Verenigingenfoor

Er staan heel wat filmpjes van de dansgroepen online, maar één clip doet het waanzinnig goed. “Waarom dat fragment het nu zo fantastisch doet, weten we zelf ook niet. Het is niet dat er iemand van het podium dondert, dat er een superingewikkelde choreografie tentoon wordt gespreid of dat het professioneel gefilmd werd, maar leuk is het natuurlijk wel. En aanstekelijk om te zien. Het zijn de meiden van Urban Dance die een optreden verzorgen tijdens de Verenigingenfoor in Lichtaart. De organisatie vroeg of we daar een optreden wilden geven op het podium. Het seizoen was toen maar enkele weken ver, het was dus een beetje zoeken naar een dans die we hen snel konden aanleren. Doordat we vorig jaar een grote show – Untold – hebben georganiseerd in ’t Schaliken in Herentals, lukte dat wel. We hebben een deel van dat optreden opnieuw ingeoefend en verfijnd zodat de meiden er stonden. Allemaal met dezelfde oranjetopjes vormen ze een opvallend mooie samenhangende groep die de pannen van het dak danst en kijk! Het is echt straf wat ze presteren.”

In Kasterlee was hun optreden al een groot succes. Dat was een thuismatch, maar intussen scoren ze wereldwijd een hit met hun optreden. “Het blijft maar gaan. Meer dan zes miljoen keer bekeken en in een mum van tijd meer dan 13.000 volgers. Elke keer als die meiden naar de les komen, krullen hun neusjes als ze de cijfers horen.”

www.healthbalancecenter.be @_balancehealthcenter_ te volgen op TikTok, Instagram en Facebook.