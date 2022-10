Acht verdachten gearresteerd voor aanslag op Krimbrug, maar veel vraagtekens bij onderzoek van Russische geheime dienst

De Russische veiligheidsdiensten hebben acht verdachten gearresteerd voor de aanslag op de Krimbrug, vorige zaterdag. Het gaat om vijf Russen en drie inwoners van Oekraïne en Armenië. In totaal zouden twaalf verdachten geïdentificeerd zijn voor hun betrokkenheid bij de ontploffing. Meteen zijn er ook grote twijfels gerezen over het onderzoek naar de explosie.

De Russische Federale Veiligheidsdienst (FSB) zegt dat het al acht verdachten heeft gearresteerd voor de aanval op de Krimbrug, waarbij drie doden vielen.

Vijf Russen, drie Oekraïners en één Armeniër werden gearresteerd wegens hun vermeende betrokkenheid bij de explosie van 8 oktober waarbij de brug die het geannexeerde schiereiland verbindt met het vasteland van Rusland deels is ingestort. Om wie het gaat, is voorlopig niet duidelijk.

Hoewel Kiev officieel geen enkele betrokkenheid bij de explosie heeft bevestigd, noemt de FSB de inlichtingendienst van het Oekraïense ministerie van Defensie, met Kirill Budanov aan het hoofd, de organisator van de “terroristische aanslag”.

Kirill Budanov — © Reuters

Volgens het onderzoek van de FSB werd de aanval uitgevoerd door een in Georgië geregistreerde vrachtwagen die was geladen met explosieven.

“Die explosieven waren verborgen in 22 plastic filmrollen met een gewicht van 22.770 kilogram. De rollen vertrokken in augustus al op een boot van de Oekraïense havenstad Odessa naar Bulgarije. Ze zijn vervolgens door de haven van Poti in Georgië gegaan en over land naar Armenië gestuurd voordat ze volgens de FSB over de weg in Rusland aankwamen.

Onderzoekers zeggen dat de Russische staatsburger Makhir Yusubov de vrachtwagen in westelijke richting naar de Krim-stad Simferopol reed toen de explosieven tot ontploffing kwamen. De chauffeur kwam zelf om en het is voorlopig niet duidelijk of hij een van de medeplichtingen was, of dat hij niet eens wist welke lading hij vervoerde.

Röntgenfoto

Intussen zijn er al grote vraagtekens geplaatst bij het FSB-onderzoek naar explosie van de Krimbrug. Vooral over de röntgenfoto die is vrijgegeven, bestaan er grote twijfels.

De Russische geheime dienst publiceerde vanochtend een röntgenfoto van wat de vrachtwagen zou zijn die op de brug is ontploft. Maar die foto komt niet overeen met de beelden van een beveiligingscamera waarop de ontplofte vrachtwagen wordt geïnspecteerd kort voor de explosie. Het gaat om twee verschillende vrachtwagens, toont een onafhankelijk onderzoeker.

Raketaanval op markt

Zo zijn op de röntgenfoto vier wielen te zien en op de beveiligingsbeelden vijf wielen. Ook heeft de wagen van de camerabeelden een dubbele achteras en die op de beelden van de FSB slechts een enkele as. Verder zit het reservewiel op een andere plaats en is de zijbumper niet zichtbaar op de röntgenfoto.

Sinds de explosie van de brug, een aanval die Poetin ook persoonlijk raakte, heeft Rusland zijn raketaanvallen op Oekraïne opgedreven. Woensdagochtend vielen er nog zeven doden bij een raketaanval op een markt in Avdiivka, in het oosten van Oekraïne.