Mogelijk duizenden mensen dreigen verwarmingspremie te mislopen: je hebt nog maar enkele dagen tijd voor aanvraag

Mogelijk duizenden mensen dreigen hun energiepremie van 100 euro te mislopen omdat ze hem niet automatisch kregen en ook nog geen aanvraag hebben ingediend. Snel controleren is de boodschap. Je hebt nog maar enkele dagen de tijd om het in orde te brengen.

Door de stijgende energieprijzen besliste de federale regering eerder dit jaar om een verwarmings- of energiepremie van 100 euro per gezin toe te kennen. Die premie werd in de meeste gevallen door de elektriciteitsleverancier automatisch op de factuur in mindering gebracht of op het rekeningnummer van de klant gestort. Dat moet intussen gebeurd zijn. Maar langs niet bij iedereen, zo blijkt. En zij dreigen de premie nu te mislopen als ze niet snel handelen.

Oorzaak is dat het automatiseringsproces gebaseerd is op een uitwisseling van gegevens tussen de FOD Economie, de elektriciteitsleveranciers en het Rijksregister. “Alleen als alle gegevens honderd procent kloppen, is de matching automatisch gebeurd”, zegt woordvoerster Lien Meurisse van de FOD Economie. “Een huis- of busnummer dat ontbreekt bij de gegevens van de elektriciteitsleverancier of een ‘e’ te veel in een naam is genoeg om de doorstroom van gegevens te stoppen. In dat geval werd de premie dus niet automatisch verrekend.”

Om de premie niet te mislopen, moet je wel haast maken. Want wie nu pas ontdekt dat hij op 1 augustus nog geen premie had ontvangen (gestort op de rekening of in mindering gebracht op de energiefactuur) heeft nog exact tot 15 oktober de tijd om een aanvraag in te dienen via het webformulier (https://verwarmingspremie.economie.fgov.be/public)

“Intussen hebben al 135.000 mensen zo een aanvraag gedaan, 57.000 daarvan werden al behandeld”, zegt Lien Meurisse. Na 15 oktober is het te laat en maak je geen aanspraak meer op de premie van 100 euro.

Tenzij de termijn toch nog wordt verlengd. CD&V-volksvertegenwoordigster Leen Dierick heeft daarover een vraag gesteld aan de minister, maar kreeg nog geen antwoord.